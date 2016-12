Bobbi Kristina, veglia di preghiera per la figlia di Whitney Houston

10:45 - Centinaia di persone hanno acceso candele, torce elettriche e illuminato con i loro cellulari il cielo, in una veglia di preghiera per la figlia di Whitney Houston. L'iniziativa "Fai brillare una luce per la guarigione di Bobbi Kristina Brown" si è tenuta all'anfiteatro di Riverdale, alla periferia di Atlanta in Georgia.

Il sindaco Evelyn Wynn-Dixon è stata tra coloro che hanno intonato inni gospel sul palco, mentre la folla cantava e ballava. Bobbi Kristina, 21 anni, lotta tra la vita e la morte in ospedale, dopo essere stata trovata in stato di'incoscienza in una vasca da bagno alla fine di gennaio.