Bobbi Kristina Brown, parla il padre: "Si è svegliata e mi ha guardato"

11:01 - Bobbi Kristina Brown, la figlia di Whitney Houston, è uscita dal coma dopo tre mesi. Ad annunciarlo il padre Bobby durante un concerto: "Si è svegliata e mi ha guardato". Non è chiaro se la ragazza sia ancora cosciente o se si sia trattato solo di un momento. La famiglia intanto continua a sperare in un miglioramento delle sue condizioni. "Stiamo pregando in un miracolo" hanno detto a People "Ci affidiamo alle mani di Dio".

La figlia di Whitney Houston era stata ricoverata d'urgenza il 31 gennaio, dopo che il padre e un amico l'avevano trovata priva di sensi nella vasca da bagno del suo appartamento. La ragazza era stata indotto in coma farmacologico e tutti i tentativi di risveglio le avevano provocato crisi violente.



Lo scorso 11 aprile, dal Soul Food Festival di Los Angeles, aveva ringraziato i fan per l'affetto: "Voglio ringraziare tutti quelli che sono venuti stasera per supportare me e la mia famiglia. I tempi difficili sono difficili. Non so che diamine fare ora, ma mi affido a Dio".