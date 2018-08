Beatles, il selfie dei figli di John Lennon e Paul McCartney fa impazzire i fan

Sean Ono Lennon e James McCartney insieme: un colpo al cuore per i fan dei Beatles . I figli di John e Paul hanno pubblicato un selfie scrivendo solo "Peekaboo" (espressione anglosassone del nascondino che sta per "Cucù"). Lo scatto che celebra una coppia storica della musica è stato condiviso da migliaia di persone che hanno sottolineato la somiglianza con i padri illustri. "È come se John e Paul si guardassero allo specchio", ha scritto qualcuno.

Sean, 42 anni, è figlio di Yoko Ono e John, mentre James, 40 anni, è il quarto figlio di Sir Paul e Linda McCartney.



Il primo ha pubblicato due album in studio, "Into the Sun" nel 1998 e "Friendly Fire" nel 2006, oltre a un Ep e diversi singoli. Il secondo invece, ha collaborato con il padre negli album "Flaming Pie" e "Driving Rain", e con la madre in "Wide Prairie", oltre ad aver pubblicato alcuni Ep.