John Lennon, Yoko Ono svela: "Presto un libro sul suo quinto disco solista"

" Imagine " è considerata una delle canzoni più famose di tutti i tempi, un inno alla pace. Yoko Ono , la vedova di John Lennon il cui ruolo è stato fondamentale per la scrittura dei testi dell'album del 1971, ha curato la stesura di un volume dedicato al disco .

La pubblicazione del libro è prevista per il 9 ottobre, proprio il giorno in cui Lennon avrebbe compiuto 78 anni. "Imagine John Yoko" racconterà la genesi e i retroscena dell'album, attraverso i ricordi di John e Yoko e di più di 40 persone vicine a Lennon. Nel testo, inoltre, i "dietro le quinte", le tecniche di registrazione, planimetrie e panorami della casa e degli studi, con l'80 per cento di materiale inedito.