Paul McCartney attraversa le strisce di Abbey Road 49 anni dopo

A 49 anni di distanza Paul McCartney ha attraversato di nuovo le strisce pedonali di Abbey Road, divenute mitiche per la copertina dell'album dei Beatles che porta come titolo il nome della via dove hanno sede i famosi studi d`incisione. All`inizio è passato quasi inosservato, poi è partita l'eccitazione dei presenti che hanno fermato l'ex Beatle chiedendo fotografie e autografi.