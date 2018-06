Paul McCartney è tornato, a settembre il nuovo album "Egyptian Station"

"Egypt Station" è il nuovo viaggio musicale di Paul McCartney . Il suo nuovo disco, il diciassettesimo da solista, è in arrivo per il prossimo 7 settembre, dopo il successo del precedente "New" che nel 2013 ha scalato le classifiche internazionali. Anticipato dai due singoli appena pubblicati, "I Do not Know" e "Come On To Me", è stato registrato tra Los Angeles, Londra, Sussex e prodotto da Greg Kurstin (Adele, Beck, Foo Fighters).

L'album prende il nome da uno dei dipinti di Sir Paul. Dell'enigmatico titolo dell'album in uscita, lo stesso ex Beatle dice: "Mi piacevano le parole Egypt Station. Mi ricordavano il tipo di album che solitamente facevamo, 'Egypt Station' parte dalla stazione della prima canzone e successivamente ogni canzone è una stazione diversa. Ogni brano è costruito intorno a questo concetto. Lo considero come una location da sogno dalla quale si diffonde la musica".



Tra ?New? e questo disco, Macca ha collaborato con Kanye West in diversi brani ("Only One", "FourFiveSeconds" e "All Day") e ha lavorato con i Foo Fighters e l'ex socio Ringo Starr. Ha anche pubblicato le ristampe di alcuni suoi dischi, tra cui "Flowers in the Dirt", "Tug of War" e "Thrillington".