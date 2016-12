Backstreet Boys, arriva al cinema il film concerto sulla boy band

Canzoni come I Want It That Way, As Long As You Love Me e Shape Of My Heart hanno accompagnato una intera generazione di ragazzine. I Backstreet Boys sono stati un fenomeno musicale e non solo, dimostrando che un'altra boy band dopo I Take That potesse raggiungere un successo straordinario. Dieci album pubblicati, 130 milioni di copie vendute nel mondo, numerose nomination ai Grammy Awards e la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Questi i numeri del successo dei Backstreet Boys.



Il percorso del gruppo non è stato però tutto dorato. A segnare la band, la malattia alle corde vocali di Brian Littrell e il momentaneo addio di Kevin Richardson, che lasciò i BSB nel 2006 per tornare nel 2012. Vicende che Backstreet Boys Show 'em what you're made of racconta ripercorrendo gli oltre 20 anni di carriera della band, nata in Florida nel 1993. Nel film, anche una performance acustica del gruppo, registrata in diretta al Dominion Theatre di Londra il 26 febbraio, dove i BSB si sono esibiti davanti a 2000 fan esntusiasti.