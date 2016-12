Auguri Liza Minnelli, 70 anni da fuoriclasse

Figlia dell'attrice Judy Garland e del regista Vincente Minnelli, mosse i primi passi sul set a soli tre anni nel film "Fidanzati sconosciuti". Dopo il divorzio dei genitori venne affidata alla madre, che la preparò al mondo dello spettacolo e le permise di frequentare il dorato mondo di Hollywood. Quegli anni furono però anche molto dolorosi per Liza, costretta a prendersi cura dei fratelli più piccoli e della madre, dipendente dalle droghe.



Durante gli Anni Sessanta si fece notare nei teatri newyorkesi, guadagnandosi a soli 19 anni il suo primo Tony Award. Ma è nel 1972 che divenne famosa al grande pubblico nei panni dell'esuberante Sally Bowles nel musical cinematografico "Cabaret" diretta da Bob Fosse. Il ruolo le valse l'Oscar e nello stesso anno si accaparrò anche un Emmy per il suo special televisivo "Liza with a Z". Quattro anni più tardi mise a segno un altro successo strepitoso al cinema al fianco di da Robert De Niro, in "New York, New York" di Martin Scorsese. Parallelamente continuò la sua carriera discografica, pubblicando album e brani popolarissimi come "Losing my mind" e "Love pains".



Dopo tre matrimoni falliti e altrettante gravidanze non portate a termine, gli Anni Ottanta segnarono un periodo buio per la Minnelli, contraddistinto dall'abuso di alcol e farmaci che misero a rischio la sua salute. Nel 2002 si sposò per la quarta volta, ma il divorzio arrivò appena un anno dopo tra accuse reciproche e controversie legali.