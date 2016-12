Liza Minnelli in riabilitazione: deve disintossicarsi dall'alcol

11:19 - Liza Minnelli è in rehab. La cantante, 69 anni appena compiuti, è ricoverata da diversi giorni in una struttura di Malibu, in California, dove si sta sottoponendo a una terapia contro l'abuso di sostanze, in particolar modo l'alcol. “Sta facendo ottimi progressi”, ha dichiarato il suo portavoce, annunciando la notizia. Non è la prima volta che l'attrice e cantante finisce in riabilitazione: la Minnelli fu ricoverata anche nel 2004.

"Liza combatte valorosamente da anni contro l'abuso di sostanze e tutte le volte che c'è stato bisogno di farsi curare lei lo ha fatto", ha scritto il portavoce in un comunicato stampa.



La cantante e attrice aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi con l'alcol in un'intervista del 2009, rilasciata alla NBC.



Nel 2010 le fu anche offerto un contratto da mezzo milione di dollari per partecipare a un reality televisivo dal titolo Celebrity Rehab, offerta che però la protagonista di New York, New York, rifiutò.



Nata il 12 marzo del 1949 dal matrimonio tra l'attrice Judy Garland e il regista di origini italiane Vincente Minnelli, la cantante si ritrova a combattere una battaglia contro la dipendenza che visse anche la sua famosa mamma: anche la Garland, infatti, per gran parte della sua vita ha avuto problemi con alcol e droga.