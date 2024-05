Gli esordi di Dabney Coleman

Dabney Coleman nacque nel 1932 ad Austin, in Texas. Cominciò a studiare giurisprudenza all’università dopo aver prestato servizio nell'esercito, ma lasciò gli studi a un passo dalla laurea per diventare attore. A New York, dove si era traferito, debuttò in teatro a Broadway, ma successivamente iniziò a lavorare in molti film e programmi televisivi tra gli anni Sessanta e Settanta. Con il regista Sydney Pollack strinse un sodalizio professionale che lo portò a recitare in molti film, da "La vita corre sul filo (The Slender Thread, 1965)" a "Tootsie" in cui interpretava un regista di soap opera bigotto e piuttosto detestabile.