Le star della musica lasciano a casa i vestiti

Miley Cyrus supersexy in Wrecking Ball 09:50 - Anche lontano dal palco Lady Gaga e colleghe amano sfoggiare look provocanti ed eccessivi. Poco importa quanto segna il termometro, l'imperativo per la star della musica è essere nudi. Da Vanessa Hudgens, fasciata solo da un cappottino, all'habitué Miley Cyrus che si dimentica spesso i pantaloni a casa. Intimo in bella vista anche per Selena Gomez, che "perde" la gonna su una scalinata troppo ripida. - Anche lontano dal palcoe colleghe amano sfoggiare look provocanti ed eccessivi. Poco importa quanto segna il termometro,. Da Vanessa Hudgens, fasciata solo da un cappottino, all'habituéche si dimentica spesso i pantaloni a casa. Intimo in bella vista anche per, che "perde" la gonna su una scalinata troppo ripida.

Ma la lista delle star allergiche ai vestiti non finisce qui. Rihanna per andare a fare shopping sfoggia l'intimo sotto una camicetta trasparente. Stesso look per la collega-rivale Lady Gaga che esce con indosso solo occhialoni scuri e body monospalla. Outfit da brividi (di freddo) anche per l'ex cicciottella Christina Aguilera, che punta sull'abbinamento calze a rete-maglietta scollata.