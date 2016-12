Justin Bieber tatuatore abusivo

- Dopo le critiche per la scimmietta che si portava in tour e l'accusa di percosse da parte del suo vicino, ancora polemiche per Justin Bibier. Lasciato momentaneamente il microfono, il cantante canadese ha scoperto una nuova vena creativa ed ora rischia fino a 2000 dollari di multa per aver tatuato - senza licenza - "Swaggy", topolino muscoloso, sulla gamba del famoso tatuatore Keith McCurdy, in arte "Big Bang".

Per Biebier non è certo un gran periodo. In seguito all'abbandono da parte di Selena Gomez, l'idolo delle teenagers si è trovato coinvolto in una serie di vicissitudini che l'hanno visto protagonista in negativo. Dopo la pioggia di critiche per le due ore di ritardo con cui si è presentato alla sua prima serata del tour europeo a Londra, è stato costretto ad uno stop forzato per un malore, sempre durante la tappa inglese, ed è finito su tutti i giornali per una accesa contestazione con un paparazzo. I suoi guai sono continuati in Germania quando gli è stata sequestrata la scimmietta di 14 settimane che si portava in tour senza i relativi documenti, attirandosi le ire di un veterinario austriaco. Poi, a complicare la situazione, ci si è messo anche il vicino di casa che lo ha accusato di percosse e minacce. Ciliegina sulla torta, l'ultimo exploit in cui si è improvvisato tatuatore senza avere la licenza, ed ora rischia una multa.



La sua popolarità però continua a crescere: cinque scuole norvegesi hanno deciso di spostare gli esami di metà corso, temendo che la maggior parte degli alunni impegnati nei test non si presentasse alle prove, vista la loro concomitanza con due dei tre concerti che il cantante canadese terrà alla Telenor Arena di Oslo. Non fosse che il primo aprile è già passato, si potrebbe pensare ad uno scherzo. E invece è tutto vero!