"The Hobbit" si allarga: nuova trilogia

foto Warner Bros. Correlati LE IMMAGINI DALLA TERRA DI MEZZO 09:42 - "The Hobbit", il doppio prequel de "Il Signore degli anelli", ambientato circa 60 anni prima nella Terra di Mezzo, avrà un terzo capitolo sempre firmato da Peter Jackson. New Line cinema, Metro-Goldwyn Mayer Studios e Warner Bros Pictures hanno confermato che i film usciranno rispettivamente il 14 dicembre 2012, il 13 dicembre 2013 e il terzo capitolo è atteso per l'estate del 2014. Saranno anche in 3D. - "T", il doppio prequel de "", ambientato circa 60 anni prima nella Terra di Mezzo, avrà un terzo capitolo sempre firmato da. New Line cinema, Metro-Goldwyn Mayer Studios e Warner Bros Pictures hanno confermato che i film usciranno rispettivamente il 14 dicembre 2012, il 13 dicembre 2013 e il terzo capitolo è atteso per l'estate del 2014. Saranno anche in 3D.

Il regista premio Oscar ha recentemente ultimato la fotografia principale di quella che originariamente avrebbe dovuto essere una trasposizione in due film, ma poi dopo averli visionati a Jackson & Co. è sorta la domanda: "Dobbiamo raccontare ancora qualcosa? Dalla duplice prospettiva di filmaker e fan, la nostra risposta è stata senza riserve: sì!".



"Sappiamo - continuano - come gran parte della storia di Bilbo Baggins, i Dwarves di Erebor, l'ascesa di Necromancer e la Battaglia di Dol Guldur rimarrebbe non raccontata, se non realizzassimo per intero questa complessa e meravigliosa avventura".