Robin Gibb, manda il tuo ricordo

foto Ap/Lapresse

08:45

- Robin Gibb non ce l'ha fatta. Dopo una lunga malattia il cantante inglese si è spento a 62 anni . Con i Bee Gees ha segnato quasi cinquant'anni di storia della musica con melodie indimenticabili, dai balli scatenati de "La febbre del sabato sera" al romanticismo di "How deep is your love". Manda il tuo ricordo.