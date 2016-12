Musica, è morto Robin Gibb dei Bee Gees

foto Ap/Lapresse Correlati MANDA IL TUO RICORDO

E' morto a 62 anni Robin Gibb, uno dei cantanti e fondatori del gruppo dei Bee Gees. Da tempo stava combattendo contro il cancro. Barry, Robin e Maurice Gibb, i Bee Gees, sono stati icone della musica pop negli anni '70 con pezzi quali "How Deep Is Your Love", "Stayin Alive" e "Night Fever", le note che hanno fatto da colonna sonora al famoso film "La febbre del sabato sera" con John Travolta.

Il gruppo ha raggiunto record di oltre 200 milioni di dischi fin dalla loro fondazione negli anni '60. Gibb era stato operato per un tumore al colon un anno e mezzo fa quando i medici gli avevano diagnosticato un cancro all'intestino ed al fegato.



Tornato in pubblico a febbraio, Robin Gibb aveva detto di essere in "miglioramento", lasciando intendere che le terapie stavano avendo successo.



Ma da allora il suo stato di salute è andato via via peggiorando fino a poche settimane fa quando era entrato in coma per una polmonite da cui, nei giorni scorsi, sembrava essersi ripreso.