John Travolta accusato di molestie gay

11:20 - Scandalo nel bel mondo dorato di Hollywood. John Travolta è stato infatti denunciato da un massaggiatore, che ha accusato l'attore di averlo molestato sessualmente durante un trattamento benessere. A Travolta l'uomo - che nella denuncia usa lo pseudonimo di John Doe - ha chiesto due milioni di dollari di risarcimento. L'entourage dell'attore ha respinto l'accusa, perseguendo poi l'accusatore per calunnia con dolo.

Il massaggiatore ha raccontato di essere stato contattato via telefono il 16 gennaio scorso e di essere stato condotto in albergo dallo stesso Travolta. Prezzo pattuito per il massaggio: 200 dollari l'ora. Una volta nel bungalow Travolta si sarebbe spogliato e avrebbe cercato di palpeggiarlo. L'uomo a quel punto si sarebbe tirato indietro, scatenando l'ira della star.



I legali di Travolta hanno prontamente rigettato le accuse del massaggiatore come "bugie senza fondamento", dichiarando in una nota ufficiale che "il giorno che il querelante dice di aver incontrato John, lui non era in California e può provare che si trovava sulla costa orientale".