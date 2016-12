Anne Hathaway manda indietro la colazione quattro volte

La colazione è il pasto più importante della giornata e deve essere preparata con cura, ma quella di Anne Hathaway si è trasformata in un'odissea. A quanto riporta Tmz l'attrice, durante le riprese di uno spot giapponese, ha infatti fatto impazzire lo chef mandando indietro per ben quattro volte il piatto . Nonostante fosse composta da sole tre pietanze (uova, muffin e avocado), per averla a regola d'arte ci sono voluti parecchi tentativi.

Che Anne Hathaway non abbia un carattere semplice è cosa nota nell'ambiente di Hollywood ed è intransigente su ogni piccolo dettaglio. La prima volta le uova erano troppo poco cotte, la seconda non andava bene perché il muffin si era raffreddato aspettando che le uova fossero pronte, mentre nel terzo piatto erano le uova ad essere troppo fredde.



La quarta sembrava essere finalmente quella giusta: uova, muffin e avocado erano perfetti. Sfortunatamente, però, ci avevano messo troppo a prepararlo e la Hathaway non era più sicura di essere dell'umore adatto per le uova...