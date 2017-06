Alvaro Soler lancia il suo nuovo tormentone estivo

Dopo "El mismo sol", "Sofia" e "Libre" Alvaro Soler ci riprova con quello che si candida ad essere un nuovo tormentone estivo. Il cantante torna infatti in radio con il nuovo singolo inedito "Yo Contigo, Tú Conmigo". Il brano registrato con la band rivelazione sudamericana Morat fa parte della colonna sonora di "Cattivissimo me 3", dal 24 agosto nelle nostre sale.

Un ritmo travolgente al nuovo capitolo della famosa saga che racconta le nuove avventure di Gru, Lucy e delle loro adorabili bambine che insieme ai Minions hanno reso popolari in tutto il mondo la serie cinematografica che ha incassato oltre 1.520 miliardi di dollari.

Impegnato in questi mesi nella scrittura del suo nuovo album, Soler tornerà in Italia questa estate per una serie di date live: primo appuntamento il 18 luglio a Grugliasco, GruVillage. Queste le altre tappe: 19 luglio Genova, Arena del Mare - Porto Antico; 20 luglio Mantova, Piazza Sordello; 22 luglio Napoli, Etes Arena Flegrea; 23 luglio Peccioli, Anfiteatro Fonte Mazzola; 30 luglio Roma, Auditorium Parco della Musica per Luglio Suona Bene; 11 agosto Lignano Sabbiadoro, Lignano Sunset Festival 2017; 12 agosto Senigallia, Mamamia Festival Estate 2017; 13 agosto Pescara, Porto Turistico; 15 agosto Gallipoli, Postepay Sound Parco Gondar; 17 agosto Taormina, Teatro Antico; 24 agosto Cagliari, Arena Sant'Elia.