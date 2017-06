Tempo di tormentoni, ecco le hit che ascolteremo in spiaggia

Per l'Italia la gara è ancora apertissima. La hit di Rovazzi-Morandi "Volare" macina visualizzazioni su Youtube (oltre 51 milioni), ma a contendergli il posto c'è "Senza Pagare" della premiata ditta Fedez e J-Ax. Dopo aver tenuto banco con "Occidentali's Karma", il vincitore di Sanremo Stefano Gabbani ci riprova con "Tra le granite e le granate". Anche Nek torna protagonista con "Freud", in coppia con J-Ax, mentre Benji & Fede hanno puntato su Annalisa per la fresca "Tutto per una ragione".



In campo per l'estate scendono anche Tiziano Ferro, attualmente impegnato in tour, con la sua "Lento/Veloce"; Giusy Ferrei con "Partiti adesso" e in corsa si è aggiunto anche Marco Mengoni con "Onde". Rapper e pop si incontrano in "Pamplona", di Fabri Fibra e Thegiornalisti, mentre Max Pezzali torna con il nostalgico "Le canzoni alla radio" e Il Pagante con l'irriverente "Too much".