"Despacito" la canzone dei record, prima in 18 Paesi del mondo

"Despacito" ha raggiunto la prima posizione della classifica di vendita, oltre che in Italia, in Irlanda, Spagna, Portogallo, Francia, Belgio, Svizzera, Svezia, Austria, Danimarca, Finlandia, Germania, Norvegia, Olanda, Canada, Australia, Regno Unito e Stati Uniti. Non era mai capitato che una canzone spagnola raggiungesse la vetta della classifica inglese, dove è stabile da 5 settimane, ed è la terza volta nella storia della Billboard Chart che un testo in spagnolo arriva al primo posto in Usa; prima di "Despacito" nella versione di Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber ci erano riuscite solo "La Bamba" nel 1987 e "La Macarena" nel 1996.



La canzone è anche la piu' trasmessa dalle radio delle principali nazioni del mondo, il video ufficiale su Youtube ha superato 1,9 miliardi di visualizzazioni, ed è stato il più veloce ha raggiungere quota 1,5 miliardi nella storia di Youtube. Fonsi, che ha partecipato ai Wind Music Awards all'Arena di Verona, in Italia ha raggiunto la seconda posizione di Earone ed è arrivato primo su Spotify Italia, iTunes, Apple Music, Tim Music e Shazam. Con simpatia l'artista ha anche partecipato al video dei The Jackal "Gli effetti di Despacito vs Luis Fonsi".