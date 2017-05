Psy ci riprova e dopo "Gangnam Style" torna alla carica con due nuovi tormentoni estivi

Umorismo e irresistibile ritmo dance: con "Gangnam Style" ha collezionato il record dei record su YouTube, oltre 2 miliardi di visualizzazioni, e adesso il re del K-Pop, Mr.Psy, è tornato alla carica con due nuove canzoni candidate a diventare i tormentoni della prossima estate, "I Luv it" e "New Face ", contenuti nel nuovo album "4x2=8" . Il cantante sud coreano, il cui vero nome è Park Jae-sang, ci riprova insomma, nella speranza bissare il successo del 2012.

Coreografie coloratissime da... “villaggio turistico”, siparietti comici e motivetti orecchiabili e ballabili. Questi gli ingredienti sui quali Psy punta tutto per infrangere il suo stesso record. Non ci è riuscito fino ad ora, sebbene ci abbia già provato con ben due album dopo "Gangnam Style" nel 2014 e nel 2015. Tenta di nuovo adesso con un preciso obiettivo: far ballare tutti e diventare virale. E nel segno del divertimento “made in Corea”, nel video di "I Luv it" il rapper ha chiamato anche il comico giapponese Pikotaro, diventato famoso di recente per il suo famoso video PPAP (Pen Pineapple Apple Pen). Bombe mediatiche lanciate, adesso bisogna solo aspettare gli effetti.