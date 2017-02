Pikotaro fa impazzire il Web (e i vip) con una mela, una penna e un ananas...

Sia per la provenienza orientale che per lo stile della canzone, il pensiero non può che correre a Psy e alla sua "Gangnam Style", che spopolò in tutto il mondo nel 2013. Ma qui si tratta di un fenomeno diverso. Pikotaro è un personaggio partorito dalla fantasia di Kazuhito Kosaka, comico giapponese. E "Pen Pineapple Apple Pen" più che come hit è nato come sketch comico. Ma le vie del Web sono infinite e il successo ha travalicato generi e Paesi. Il video si è anche aggiudicato il Guinness World Record per "la canzone più breve ad essere entrata nella Billboard Hot 100", ha registrato passaggi su tutte le principali tv mondiali (dall'americana CNN all’inglese BBC, passando per la tailandese Channel3) e ha scatenato una vera e propria "mania" tra le celebrità giapponesi e internazionali, tanto che anche Justin Bieber l'ha definito su Twitter "il suo video preferito".



Come ti è venuta l'idea di "Pen Pineapple Apple Pen"?

Avevo realizzato la traccia e stavo cercando un'idea per il testo. Avevo in mano una penna e ho scritto "I have a pen"! C'era una mela sul tavolo... "I have an apple"! C'era un barattolo di ananas... "pinapple pen"! Se li unisci tutti viene fuori "Pen Pineapple Apple Pen"! è nata così.



Quando leggi i numeri che il tuo video ha fatto in Rete cosa pensi?

Onestamente... Ancora non ci credo! Ma ne sono decisamente felice



Hai mai pensato che quel brano potesse diventare una hit simile?

A dire la verità pensavo che avrebbe avuto successo in Giappone, ma non avrei mai potuto prevedere che si sarebbe diffusa così tanto in tutto il mondo.



Il personaggio di Pikotaro è ispirato a qualcuno?

Pikotaro non è un personaggio, Pikotaro è Pikotaro!



Perché credi che il non-sense faccia così presa sul popolo del Web?

Forse il punto di forza di PPAP è che è innovativa e facilmente replicabile, quindi tutti possono reinterpretarla.



Hai già pensato a un sequel di quel pezzo?

... Sì! Ho da poco pubblicato il mio nuovo brano: "I like Orange Juice"!