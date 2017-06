Vasco Rossi, il concerto record "Modena Park" in diretta anche al cinema

Vasco Rossi con il concerto del 1° luglio di Modena ha polverizzato ogni record, ma i fan che non sono riusciti ad accaparrarsi uno dei 220mila biglietti venduti non resteranno delusi. L'evento del "Modena Park 2017" sarà infatti proiettato in diretta anche in circa 200 sale cinematografiche e in una ventina di palazzetti dello sport dislocati in tutta Italia.