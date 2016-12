Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, tenerezze e abbracci... a nozze

Prima uscita ufficiale tra tenerezze, abbracci e sguardi innamorati per Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani. Il settimanale Chi li ha immortalati alla festa di nozze di una cara amica di lei e tra i due l'intesa è alle stelle! La cantante salentina e il produttore vivono già insieme a Roma e lui ha già conosciuta la famiglia di lei in Puglia...

Tutto a gonfie vele insomma per la brava cantante, che il 12 agosto compirò 30 anni. Sentimentalmente e professionalmente. E in attesa dell'autunno, quando comincerà un tour nei palazzetti dello sport di tutta Italia con 13 date, si dedica all'amore. Non più solo cantato, ma vissuto e intensamente con l'uomo che le ha conquistato il cuore. Lui è Stefano Settepani, produttore musicale, che ha firmato il suo ultimo album "Vivere a colori" e che da qualche mese si prende "cura" di lei. Insieme hanno trascorso la loro prima vacanza in Puglia a casa dei genitori di lei, hanno cominciato a convivere a Roma e adesso vanno a nozze, quelle di un'altra coppia certo... ma di buon auspicio per il loro futuro.