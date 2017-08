Adele shock: "Devo fermarmi, sono distrutta, mi spiace molto"

Aveva annunciato l'intenzione di dare l'addio ai tour, ma sembrava solo la voglia di togliersi dai riflettori. E invece Adele non stava bene, per una lesione alle corde vocali che si è aggravata e l'ha costretta ad annullare gli ultimi due concerti del tour in programma allo stadio di Wembley, a Londra. Lei è distrutta: "Sono disperata, mi spiace, vi chiedo scusa" ha detto