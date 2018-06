Addio a Vinnie Paul, batterista e fondatore dei Pantera

Nato in Texas, fondò i Pantera con suo fratello, il chitarrista “Dimebag” Darrell Abbott e al bassista Rex Brown nel 1981. I primi anni della band erano stati molto derivativi musicalmente, con chiari riferimenti hair e glam metal.



Poi con l'entrata alla voce di Phil Anselmo, il gruppo è riuscito a diventare una pietra angolare del metal anni 90, grazie a un nuovo suono ipnotico e profondo, affrancandosi da modelli come Slayer e Metallica con dischi come "Cowboys from hell", "Vulgar display of power" e "Far Beyond Driven". I Pantera si sciolsero nel 2003 per una frattura tra i fratelli Abbott e Anselmo.



Paul e Darrell non si fermarono, formando i Damageplan. Dimebag Darrell venne assassinato sul palco da un fan squilibrato nel dicembre 2004. Due anni più tardi Paul formò la superband Hellyeah con cui ha pubblicato cinque album.



IL RICORDO DEGLI ARTISTI METAL - "Un altro eroe del metal che se n’è andato troppo presto”, ha scritto Dave Mustaine dei Megadeth. “Saluta Daryl per me, riposa in pace, mio ​​caro amico”. Mentre gli Anthrax su Twitter: “Non ci posso credere, RIP fratello Vinnie Paul”. Paul Stanley dei Kiss, una delle più grandi influenze per Paul, ha scritto: "È così triste sentire della morte di Vinnie Paul. Ho amato quando i Pantera hanno fatto dei concerti con noi e negli anni successivi Vinnie è sempre stato a tutti gli spettacoli dei Kiss. RIP e condoglianze alla sua famiglia”. Geezer Butler dei Black Sabbath si dice "scioccato e triste di apprendere la scomparsa di Vinnie Paul. Davvero uno degli originali, ci siamo fatti belle risate in tour con i Pantera. Se ne è andato troppo presto".