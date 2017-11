Helloween, la grande famiglia allargata del metal: riunita la loro storia sul palco

Gli Helloween con due soli album, "Keeper Of The Seven Keys" parte uno e due, tra il 19987 e il 1988 hanno di fatto posto le basi di gran parte del metal del decennio seguente, in quel filone definito "power", che mescola epicità, velocità di esecuzione e, nel caso della band di Amburgo, anche una buona dose di ironia. Il tutto con un alto tasso di melodia che rende le canzoni accessibili anche ai meno avvezzi al metal pesante.



A dispetto di non poche tribolazioni a livello di line up (Hansen abbandonò nel 1989 per fondare i Gamma Ray, altro gruppo fondamentale della scena metal, mentre Kiske fu licenziato nel 1994 per contrasti con gli altri componenti) la band ha proseguito il suo percorso attraversando i decenni senza perdere smalto. E dopo tanti anni le incomprensioni sono state messe da parte per un'esperienza che potrebbe essere una felice parentesi ma anche portare qualche sorpresa per il futuro. Il tour approda in Europa dopo aver debuttato in Messico e Sud America con date tutte esaurite, e proseguirà poi fino ad aprile toccando il Giappone e la Russia. Per celebrare l'evento la band ha registrato anche un brano nuovo di zecca, "Pumpkins United", una sorta di inno di famiglia che racchiude tutto ciò che ha reso famoso in tutto il mondo.