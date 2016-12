Vasco Rossi: "Il disco è finito"

09:44 - Vasco Rossi torna su Facebook per annunciare ai fan che "il disco è finito!". "Adesso dobbiamo solo cucinarlo", prosegue nel messaggio in cui comunica di aver terminato la realizzazione del nuovo album. E in pochi minuti riceve migliaia di "mi piace" e condivisioni. Insomma, il conto alla rovescia è partito.

L'uscita del nuovo album del rocker di Zocca era stata annunciata la scorsa primavera per il 4 novembre, dopo la pubblicazione del singolo "Dannate nuvole" nei mesi scorsi. Il 31 ottobre al Medimex di Bari Vasco presenterà gli inediti: un album che si preannuncia ricco di sorprese per il sound.