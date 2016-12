11 luglio 2014 Live Kom 014: Qui si fa la storia! Vasco urla “la rivoluzione siete voi!! tenete duro!! ce la fareteeeee”… così il Rocker chiude i sette concerti-evento di cui Radio Italia è Radio Ufficiale. di REDAZIONE RADIO ITALIA Tweet google 0 Invia ad un amico

12:25 - Vasco Rossi chiude il Live Kom 014 a San Siro, il suo stadio. Il Blasco ha dato vita al suo quarto live a Milano, l'ultimo dei sette concerti-evento di cui Radio Italia è Radio Ufficiale. “10/07/1990 Fronte del palco - 10/07/2014 Live Kom 014: Qui si fa la storia!” è la scritta che appare sul sito e sul profilo Facebook del Komandante, accompagnata da alcune “Coincidenze astronomiche”: “Dal primo San Siro ad oggi sono 25 anni di sold out negli stadi e con il quarto e ultimo show, 21 volte a San Siro!”.



In queste quattro tappe meneghine il rocker di Zocca ha radunato oltre 230mila spettatori che, sommati ai fan dei tre precedenti appuntamenti nella Capitale, fanno in totale 440mila biglietti venduti. Tra i record battuti quest'anno da Vasco, infatti, c'è anche il fatto che, per la prima volta, un artista è riuscito a riempire per tre volte con lo stesso tour l'Olimpico di Roma.



Live Kom ‘014: il concerto parte hard con "Gli spari sopra”, “Muoviti” e “Qui si fa la storia”…brani in linea con i tempi che viviamo e finisce con “Liberi liberi” la chicca delle chicche, duraeamara, ieri come oggi, “l’ho scritta quando avevo 15 anni..”

Alla fine di tutto, sulle immancabili “Vita spericolata/Albachiara”, dalla passerella a forma di V, Vasco urla “la rivoluzione siete voi!! tenete duro!! ce la fareteeeee”…

..e se lo dice lui, ci credono perche’ “io sono sincero solo nelle canzoni”.

L’unico che sa darti quella parola che ti consola che ti fa sperare che “domani e’ un altro giorno , si vedra’”



