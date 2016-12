Romina Power: "Al Bano? Amore finito, ma mai dire mai"

12:57 - Hanno ritrovato la complicità di un tempo. Dopo quasi vent'anni di veleni e accuse reciproche, è di nuovo intesa tra Al Bano e Romina. Non solo sul palco, dove si sono riabbracciati. Tornano a posare sorridenti per "Gente" che dedica alla coppia più amata di sempre la copertina. E sul rapporto sentimentale con il cantante di Cellino San Marco la Power confessa: "L'amore è finito, ma nella vita mai dire mai".

"Ci siamo sentiti più rilassati questa volta rispetto al concerto di Mosca - racconta Romina - Ci arrivava un'energia magica, un calore speciale. L'amore segue dei cicli, credo che il nostro si sia concluso tempo fa. Però, ho molte doti ma non quella della chiaroveggenza. Nella vita, mai dire mai".



Per entrambi è stata una grande festa: "Le persone ci ringraziavano, ma sono io a ringraziare loro. Non finirò mai di stupirmi che abbiano ancora voglia di vedermi cantare". Non solo. Dopo Mosca e Atlantic City presto toccherà all'Italia: "Non vedo l'ora".