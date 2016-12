Al Bano: il suicidio mi ha tentato

16:02 - C'è stato un periodo in cui la felicità per Al Bano è stata solo un ritornello cantato su un palcoscenico. Difficile conciliare il leone di Cellino San Marco con la depressione e le ipotesi di suicidio, eppure è successo: "Quando Romina mi ha lasciato, ha raccontato, ero preda di demoni che mi dicevano di uccidermi".

La rottura della coppia simbolo degli anni Ottanta, duo inscindibile di musica e famiglia, non fu uno shock solo per i milioni di fans. "Quando mia moglie pronunciò la parola divorzio, nel mio cuore si scatenò l'inferno": un segreto che il cantante ha rivelato sulle pagine del settimanale Gente.



Il dramma della figlia Ylenia e la decisione di Romina di lasciare l'Italia e la loro vita insieme, hanno sancito la fine del matrimonio, e della pace interiore di Al Bano: "Il diavolo mi spingeva a farmi del male... ma io pregavo e ripetevo, maligno, tu non vincerai". Diciannove anni dopo, i due si sono ritrovati sul palco, in una rimpatriata musicale nel gelo della Russia: come dire che c'è voluto del tempo, ma alla fine Al Bano ha fatto pace non solo con la ex moglie, ma anche con i suoi demoni...