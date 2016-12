Al Bano e Romina si abbracciano dopo 18 anni

00:05 - Alla fine il tanto atteso abbraccio è arrivato. Dopo 18 anni Al Bano e Romina sono tornati a cantare insieme e durante un concerto ad Atlantic City, come mostrano le foto pubblicate del settimanale "Oggi", sulle note di "We'll live it all again" si sono scatenati in un ballo. Poi sorrisi e battute piccanti. Stavolta tra i due sembra essere tornato davvero il sereno.

A metà della canzone, infatti, Al Bano rompe il ghiaccio e dice: "Ma a questo punto del brano, noi non ballavamo?". Quindi cinge Romina e arriva l'abbraccio.



Di più. Durante un'altra performance, sul finale di "Ci sarà" il pubblico chiede un bacio e il cantante di Cellino San Marco risponde divertito: "Guardate che è pericoloso, appena ci baciavamo facevamo un altro figlio". "Mi sono lasciato andare - ha confessato poi al settimanale - c'era una atmosfera bella. La giusta vena di ironia con Romina". E il pubblico ha gradito.