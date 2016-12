2 maggio 2014 Rihanna sfida Instagram: dopo la censura invita i fan a votare per lei La popstar non si arrende e dopo la cancellazione dei suoi nudi ora punta a vincere l'"Instagram award" per far vedere al social chi è la più forte... Tweet google 0 Invia ad un amico

12:29 - Rihanna non si pente e contrattacca. Dopo che Instagram le censurato le foto nude tratte dal servizio realizzato per il mensile francese "Lui", la popstar non solo non ha fatto marcia indietro ma ha addirittura sfidato apertamente il social network chiamando a raccolta i suoi milioni di fan per riuscire a vincere l'"Instagram award". Per aiutarla i 12 milioni di suoi affezionati non dovranno fare altro che postare qualcosa conl'hashtag #iheartrihanna.

Nelle ultime ore Rihanna si è ben guardata dallo stare lontano da Instagram, anzi. Ha postato come sempre con regolare continuità, ma solo cose caste. Alcuni scatti della sua partecipazione agli "iHeart Awards", di cui uno molto bello in compagnia di Jennifer Lopez, e altri momenti di vita quotidiana. Persino un suo ritratto a pennarello realizzato con un evidente tratto da bambino e che ha messo come foto profilo.



Insomma, quanto di più innocente si possa immaginare. Per ora la pantera è tranquilla, bisogna solo attendere per capire quanto tempo impiegherà a ritirare fuori le unghie. Se vogliamo chiamarle così...