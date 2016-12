23 giugno 2014 Mostra di Venezia, ecco Alexandre Desplat

15:39 - Sarà il compositore francese Alexandre Desplat, autore di alcune delle più importanti colonne sonore degli ultimi anni, il presidente della giuria del concorso della 71.ma Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 27 agosto al 6 settembre. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale presieduto da Baratta, su proposta del direttore della Mostra Barbera.

Nominato per sei volte al premio Oscar (per "The Queen", "Il curioso caso di Benjamin Button", "Fantastic Mr. Fox", "Il discorso del re", "Argo", "Philomena"), Desplat ha ricevuto inoltre un Golden Globe, tre Cèsar, due European Film Award, un Bafta. Ha collaborato con registi quali Stephen Frears, Roman Polanski, Terrence Malick, Tom Hooper, Jacques Audiard, Kathryn Bigelow, David Fincher, George Clooney, Ang Lee, Ben Affleck, David Yates, Wes Anderson, Matteo Garrone.



Una scelta che ha stupito non poco, anche perché è la prima volta che un compositore di musiche da film presiede la giuria del concorso della Mostra del Cinema di Venezia. "Alexandre Desplat - ha detto Barbera - non è soltanto uno dei grandi compositori odierni di musiche da film ma un appassionato cinefilo, la cui straordinaria sensibilità artistica si somma a una profonda conoscenza del cinema, della sua storia, del suo linguaggio".



"E' un grande onore e un'ardua responsabilità - ha commentato Desplat - essere presidente di giuria di un festival così prestigioso. Il cinema italiano ha influenzato sia il mio gusto che la mia musica più di qualsiasi altro e sono orgoglioso di venire alla Mostra di Venezia l'anno dopo Bernardo Bertolucci".



Nella serata conclusiva della prossima 71.ma Mostra (6 settembre), la giuria presieduta da Desplat e composta da 9 personalità del cinema e della cultura assegnerà questi premi ufficiali: Leone d'Oro per il miglior film, Leone d'Argento per la migliore regia, Gran Premio della Giuria, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Speciale della Giuria.