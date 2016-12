Venezia 70, Leone d'oro a "Sacro Gra"

Un'edizione decisamente tricolore, a partire dal presidente di giuria, Bernardo Bertolucci, omaggiato al suo ingresso in sala grande da una sentita standing ovation. Poi i tre premi italiani, con il premio Orizzonti per la migliore regia, a Uberto Pasolini per "Still Life", che si aggiunge al Leone d'oro e alla Coppa Volpi. Grande soddisfazione per Elena Cotta, protagonista del film di Emma Dante, che, a 82 anni e al suo primo red carpet, ottiene un grande riconoscimento.



"Sacro Gra" ottiene il premio principale dopo essere stato il più applaudito dei tre lungometraggi italiani in concorso. Questo senza nessun attore, ma con sette personaggi presi dalla vita di tutti i giorni che non fanno rimpiangere alcun film di fiction.



Grande soddisfazione anche per "Miss Violence", il film del greco Avranas, una storia di incesto, pedofilia e prostituzione minorile, che si è portato a casa due premi, anche se qualcuno sperava Leone d'Oro.

"Un verdetto equilibrato", così il direttore della mostra del cinema di Venezia Alberto Barbera aveva definito il palmares al momento del suo ingresso nella sala grande. Sorpreso per i premi? "Un po' sì, un po' no", aveva detto Barbera senza poter svelare di più.



Il premio speciale della giuria di Venezia 70, presieduta da Bernardo Bertolucci, va al tedesco "Die Frau des Polizisten" di Philip Groening. Steve Coogan e Jeff Pope, per il film "Philomena" di Stephen Frears, hanno vinto il premio per la migliore sceneggiatura, mentre il 16enne Tye Sheridan, protagonista con Nicolas Cage di "Joe" di David Gordon Green, ha vinto il premio Mastroianni a un giovane attore emergente. Infine il Gran Premio della giuria di Venezia 70 è andato a "Jiaoyou" di Tsai Ming Liang.



