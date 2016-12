18 giugno 2014 Jared Leto, baffi per festeggiare un anno d'oro dagli Oscar alla musica Via la famosa barba per un nuovo look estivo e venerdì sbarca al Postepay Rock in Roma Tweet google 0 Invia ad un amico

13:15 - E' l'anno d'oro di Jared Leto. Ha vinto il Premio Oscar come Miglior Attore Non Protagonista per "Dallas Buyers Club" ed è già in tour, sbarcherà al Postepay Rock in Roma il 20 giugno con i Thirty Seconds to Mars. Per festeggiare quest'anno ricco di soddisfazioni, Jared ha pensato di sforbiciare la sua famosa barba, che gli donava un'aria da bello e maledetto, a favore dei baffetti di cui va molto orgoglioso come ha dichiarato su Instagram.