26 maggio 2014 Rolling Stones, Vasco, Liga, Pearl Jam e One Direction: la calda estate della musica live Si apre con il "Mondovisione tour - gli stadi" una due mesi intensissima di appuntamenti con ibg del rock e del pop. Momento clou il concerto di Mick Jagger e soci al Circo Massimo

09:46 - Un'estate a tutto rock. E' quella che sta per arrivare negli stadi e nei festival di tutta Italia, nelle prossime settimane, calde non solo dal punto di vista climatico, ma anche da quello musicale. L'evento clou della stagione si annuncia il concerto dei Rolling Stones a Roma, domenica 22 giugno, al Circo Massimo. Ma stanno arrivare anche Ligabue, Vasco Rossi, One Direction, Pearl Jam, Miley Cyrus, Emma e tanti altri...

Per Mick Jagger e soci i biglietti sono andati a ruba, con 50 mila ticket volatilizzati in meno di due ore. Un evento a suo modo storico anche per la cornice, inconsueta per un concerto a pagamento. Ma gli appuntamenti tra italiani e stranieri, per chi ama la musica dal vivo, saranno numerosi a partire già dai prossimi giorni.



E' Ligabue, tra i big, a dare il via alla cascata di decibel con il "Mondovisione tour - Stadi", al via il 30 maggio dall'Olimpico di Roma, dopo il successo dei live nelle piccole città. Sempre dallo stadio della capitale, il 25 giugno, Vasco Rossi inaugura la serie dei suoi 7 concerti del Live Kom '014: tre date a Roma, quattro a Milano tra fine giugno e l'inizio di luglio. Tra gli italiani, pronta a partire anche Emma, che dopo l'esperienza Euro Contest debutta il 7 luglio all'Arena di Verona con il primo dei sei concerti speciali "Emma Limited Edition". I Moda', invece, reduci dal tour internazionale, tornano in Italia: l'11 luglio all'Olimpico di Roma, il 19 luglio a San Siro a Milano.



Tra gli stranieri, ragazzine già in fibrillazione per gli One Direction che approdano prima a Milano il 28 e 29 giugno (sold out già da mesi) e poi a Torino (il 6 luglio). Il primo luglio è una giornata "hot" con i Metallica che faranno la loro unica apparizione in Italia a Roma. Nella stessa giornata, sempre a Roma e sempre data unica, sarà la volta di Charles Aznavour, che ha appena festeggiato i suoi 90 anni. A Milano invece è di scena il belga Stromae, unico artista a piazzare un disco in francese al top della classifica degli album più venduti in Italia.



Ma sono diversi gli artisti che faranno un'apparizione lampo nel nostro Paese con un'unica data: il "Bangerz tour" della ragazza terribile Miley Cyrus fa tappa al Forum di Assago; concerto-evento per i Linkin Park il 10 giugno a Milano; i Black Sabbath saranno a Bologna il 18 giugno; The Black Keys l'8 luglio a Roma, per presentare anche il loro nuovo album appena uscito; il 30 luglio a Milano l'icona dell'hip hop mondiale, ora convertitasi al reggae, Snoop Dogg, che adesso si fa chiamare Snoop Lion.



I Pearl Jam hanno invece incluso due tappe italiane nel loro tour europeo: Milano il 20 giugno e Trieste il 22, così come hanno fatto anche i Placebo che il 22 fanno tappa a Milano e il 24 a Roma. Per gli amanti della "musica che fu" appuntamento a Lucca per il ritorno degli Eagles il 2 luglio e per Stevie Wonder il 20. Due tappe anche per i Thirty Seconds to Mars di Jared Leto, il 19 giugno a Torino e il 20 a Roma.



Per vedere insieme molti dei protagonisti della musica italiana, l'appuntamento è il 3 giugno a Roma, con l'8.a edizione dei Music Awards. La manifestazione vedra' alternarsi sul palco Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Arisa, Mario Biondi, Luca Carboni, Gigi D'Alessio, Pino Daniele, Elisa, Emis Killa, Emma, Fedez, Giorgia, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni, Moda', Moreno, Ligabue, Laura Pausini, Gue' Pequeno, Max Pezzali.