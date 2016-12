Emma Marrone, trent'anni di platino

09:10 - Emma Marrone festeggia trent'anni (è nata a Firenze il 25 maggio 1984) con il terzo platino per il suo ultimo disco "Schiena". Dunque in soli quattri anni di carriera, iniziata con la vittoria ad "Amici 9", Emma mette a segno undici dischi di platino. Emma ha grinta, energia ma è anche passionale come canta in "Amami" o "Calore". Dopo la festa Emma si concentrerà sul tour Emma Limited Edition che parte il 7 luglio dall'Arena di Verona.

Emma si è approcciata alla musica da giovanissima, grazie anche al padre musicista Rosario. Dopo aver fatto tanta gavetta nei locali, l'artista ha partecipato prima a "Superstar" nel 2003 con la girl band Lucky Star che poi si è sciolta nel 2006 ma il grande successo arriva con la nona edizione di "Amici" nel 2009 che vince, battendo Loredana Errore. Da quel momento la cantante non si ferma un attimo e arriva fino al palco del Festival di Sanremo con "Arriverà" assieme ai Modà, classificandosi al secondo posto. L'anno successivo trionfa con "Non è l'inferno" che diventa un vero e proprio tormentone.

Anche se è nata a Firenze la cantante si è poi trasferita con papà Rosario e mamma Maria ad Aradeo in Puglia, il paese d'origine dei genitori. Divisa tra musica e diploma di Liceo Classico, ha anche lavorato come commessa per tre anni. Poi la grande avventura televisiva nella scuola più famosa d'Italia che l'ha catapultata nell'industria discografica con successo. L'esistenza di Emma è stata anche contrassegnata da esperienze dure che la vita le ha riservato come il tumore all'utero proprio nel 2009, anno in cui dopo la convalescenza andò al provino di "Amici". Nel 2011 è diventata testimonial dell'AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e anche per la campagna dedicata alla prevenzione oncologica dell'ANT (Associazione Nazionale Tumori). Passionale nella vita e dunque anche nei sentimenti Emma ha vissuto una lunga storia d'amore con Stefano De Martino, il ballerino conosciuto proprio ad "Amici". La storia poi è finita ma con gli occhi della cronaca rosa puntati addosso perché Stefano si è fidanzato con Belen Rodriguez proprio quando tutti e tre erano impegnati nell'undicesima edizione di "Amici". Dopo qualche mese di tregua Emma ha avuto una storia con Marco Bocci. Oggi la cantante è single.

"Sono contenta di quello che sono riuscita a portare a casa, - ha detto la cantante commentando i suoi trent'anni in una intervista a La Repubblica - probabilmente nonostante i trent'anni devo ancora imparare a gestire tante cose di me, l'emotività, il fatto di essere senza filtri, questo mio essere sempre sopra le righe. Non faccio mai le cose per cattiveria".



Tutti i suoi dischi si sono sempre posizionati alti nella classifica di vendite: triplo platino per "Oltre", doppio platino per "A me piace così" e triplo platino per "Sarò libera". "Schiena" è sempre stato in Top 25, posizionandosi per un mese al primo posto e per 39 settimane in Top 10. L’album, che contiene due singoli certificati Platino (“Amami” e “Dimentico tutto”), è ora disponibile in due versioni: "Schiena international version” che contiene la tracklist originale di “Schiena” arricchita da “La mia città” mentre "Schiena vs. Schiena" comprende due dischi, il primo con la tracklist originale di “Schiena” arricchita da “La mia città”, il secondo con le tracce dell’album completamente riarrangiate in versione semi-acustica. "La mia città" è il brano che Emma ha presentato all'ultimo Eurovision Song Contest e il video è stato diretto da Nicolo Cerioni e Leandro Manuel Emede per Sugarkane Studio.



Terminati i festeggiamenti Emma si preparerà per un tour speciale che partirà dal 7 luglio all'Arena di Verona per poi proseguire al Lucca Summer Festival l'11, il 19 all'Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta (Padova), al Parco Gondar di Gallipoli (Lecce) e il 26 al Teatro antico di Taormina per poi concludersi il 28 all'Arena Flegrea di Napoli. L’11 luglio, per la tappa al Lucca Summer Festival, Emma avrà un ospite d’eccezione sul palco: il songwriter newyorkese Rufus Wainwright. Il 3 luglio Emma sarà a sua volta l’ospite d’onore del concerto di Wainwright all’Auditorium Parco della Musica di Roma.