Elisa apre l'album dei ricordi su Twitter

08:19 - Oggi preferisce un look da brava ragazza, ma negli Anni 90 Elisa era una vera dura, come testimonia una foto pubblicata su Twitter dalla stessa artista: occhiali scuri, sigaretta tra le labbra e posa da sfida. La cantante ha aperto la scatola dei ricordi per i suoi fan, prendendosi un po' in giro. "Mi faccio troppo ridere" ha commentato, mentre qualcuno l'ha consolata ricordandole che "tutti abbiamo delle foto ridicole Anni 90 o 80".

La cantante riprenderà il suo Anima Vola Tour dal 29 giugno con una data speciale a Genk in Belgio con special guest Ozark Henry. Altra tappa europea sarà il 12 luglio a Malaga. Mentre in Italia sarà di scena il 4 luglio a Rimini, il 15 a Campione d'Italia con Francesco Renga, il 17 al Lucca Summer Festival con Fiorella Mannoia, il 19 al Collisioni Festival di Barolo (CN), poi il 25 all'Hydrogen Festival di Piazzola sul Brenta (PD) con Francesco Renga e il 26 con Raphael Gualazzi e Andrea Nardinocchi sarà al Lido di Maria Julia nella "sua" Monfalcone. Gran finale all'Arena di Verona il 27 settembre.