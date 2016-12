28 aprile 2014 Duran Duran e John Frusciante, due mondi distanti a contatto La band inglese ha collaborato con l'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers per il nuovo album in uscita in autunno Tweet google 0 Invia ad un amico

11:39 - Nuovo album in arrivo per i Duran Duran con un ospite speciale. La band inglese infatti ha collaborato con l'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, John Frusciante. Le voci si rincorrevano da un po' ed è stato lo stesso gruppo a confermare con un messaggio sul sito ufficiale. "Siamo grandi fan del suo lavoro e siamo onorati di avere la sua magia come tocco in più per il disco". L'album è previsto per la fine di quest'anno.

Dopo il successo di "All You Need Is Now", album del 2010 che li ha visti tornare al top con un tour mondiale di successo, la band si è concessa un lungo riposo e ora, da qualche mese, è al lavoro sul successore. Per il momento senza titolo, è indicato semplicemente come DD14, essendo il quattordicesimo lavoro del gruppo.



Poco si sa al di là del fatto che inizialmente il produttore sembrava dover essere ancora Mark Ronson, già in cabina di regia per "All You Need Is Now", ma che invece ha abbandonato il progetto dopo qualche mese di lavoro. Quella della collaborazione di Frusciante è una notizia che ha iniziato a circolare in Rete qualche settimana fa e alla fine il gruppo non ha potuto che uscire allo scoperto.



"Volevamo tenerci questa notizia eccitante sperando di potervi dare i dettagli completi quando l'avremmo annunciata - hanno scritto sul sito -, ma dal momento che il mondo l'ha diffusa, trovandoci abbastanza con la guardia abbassata, vogliamo confermare...". Appartenenti a due mondi musicali molto diversi, pur con qualche terreno di confronto comune nel funky, Frusciante e i Duran hanno collaborato a distanza: il chitarrista dalla sua casa californiana e il gruppo dall'Inghilterra. Un continuo scambio di prove, demo, tracce via Internet il cui risultato è tutto da scoprire.



I Duran hanno spiegato che per il momento non ci sono progetti di avere Frusciante in tour con loro (dove dovrebbe esserci invece Dom Brown, chitarrista "ufficioso" dal 2005, ovvero dal secondo abbandono di Andy Taylor), ma assicurano che "le sue chitarre hanno un sound incredibile nelle canzoni".