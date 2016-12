Conchita Wurst e Jean Paul Gaultier, bacio mozzafiato in passerella

16:36 - Dopo aver vinto l'Eurovision Song Contest 2014, la carriera della drag queen Conchita Wurst è decollata. La cantante austriaca negli ultimi mesi è diventata un vero personaggio, tanto che Jean Paul Gaultier l'ha voluta come modella per presentare la sua nuova collezione durante la Fashion Week parigina. Ma lo stilista è andato oltre, inginocchiandosi di fronte a lei in passerella prima di baciarla con passione.