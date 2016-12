Conchita Wurst: "Ecco il mio uomo"

17:41 - Conchita Wurst dopo aver trionfato all'Eurovision Song Contest con il brano "Rise Like A Phoenix" continua la sua scalata verso il successo. Giallo su un ipotetico invito di Lady Gaga ad aprire i concerti, pare sia comunque uno scherzo di un fake. Intanto Conchita presenta il suo fidanzato francese Jacques Patriaque, che si dedica al boylesque. Sembra che si parli già di nozze.

Secondo gli ultimi aggiornamenti sembra proprio che Conchita sia rimasta "vittima" di uno scherzo. Un suo profilo fake ha confermato: "Oggi ho ufficialmente firmato il contratto con Lady Gaga per essere l'opening act del suo tour, spero di essere all'altezza, sono felice!". Ma in realtà non era vero nulla. Che sia una mossa pubblicitaria indiretta per far sì che Lady Gaga la inviti lo stesso?