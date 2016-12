12 maggio 2014 Conchita Wurst, ecco il vero volto della drag queen che ha vinto l'Eurovision Le foto del 2007 da un talent show e sui social si scatena l'ironia sulla cantante Tweet google 0 Invia ad un amico

15:37 - C'è ancora clamore per la vittoria all'Eurovision Song Contest della drag queen 25enne Conchita Wurst, all'anagrafe Tom Neuwirth. Se l'Austria, Paese d'origine della cantante, plaude per la tolleranza in Europa, la Russia è critica. Intanto sul Web si trovano gli scatti di Conchita del 2007 quando partecipò al talent "Starmania", senza barba e faccia d'angelo. Sui social invece fioccano foto ironiche come la principessa Sissi con la barba.

Dunque su Twitter alcuni utenti si sono divertiti a ritoccare alcuni personaggi famosi come la Sirenetta o dolci caratteristici austriaci come le palle di Mozart, riproducendo il volto barbuto di Conchita. Insomma la drag queen sicuramente ha vinto dal punto di vista mediatico c'è ora da capire se il suo successo discografico sarà pari alla popolarità.