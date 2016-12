14 maggio 2014 Conchita Wurst, tutte con il suo look barbuto: dalla Pausini a Madonna Come sarebbero le cantanti più celebri se adottassero il look della vincitrice dell'Eurovision? Tgcom24 ha provato a dare una risposta... Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:13 - Look provocatorio ma anche look vincente. Con la sua barba Conchita Wurst ha attirato su di sé tutte le attenzioni del pubblico, che l'ha incoronata vincitrice dell'Eurofestival. Ma come sarebbero le stelle del pop nostrano e internazionale se adottassero un look "a-la Conchita"? Da Laura Pausini a Madonna, passano per Emma Marrone, Miley Cyrus e Giorgia, Tgcom24 ha provato a vedere come sarebbero...