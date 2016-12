Aerosmith travolgono i fan all'Arena Fiera Rho di Milano

17:45 - Ci sono voluti quattri anni per riavere gli Aerosmith in Italia e il concerto di ieri all'Arena Fiera Rho di Milano non ha deluso i fan. Il 66enne Steven Tyler non si è risparmiato saltellando e correndo da una parte del palco, trascinando gli altri membri della band per due ore. Ad aprire la scaletta "Mama Kin" per chiudere con "Sweet Emotion", non poteva mancare "I Don't Want to Miss a Thing". Omaggio ai Beatles con la cover "Come Together".

In scaletta diciotto canzoni con, tra gli altri, "Oh Yeah", "Cryin'", "Livin' on the Edge", "Last Child" e "Rag Doll" ma i fan più incalliti hanno lamentato l'assenza di brani come "Falling in love", "Jaded", "Pink", "Hole in My Soul" o "Crazy" ma Tyler era in stato di grazia e tutta la band ha offerto uno spettacolo nello spettacolo. Durante il concerto sono apparse delle immagini sul megaschermo in cui il chitarrista Joe Perry suonava indisturbato in Piazza Duomo a Milano. Nessuno lo ha riconosciuto e anzi ha ricevuto anche una offerta di carità. Il concerto è iniziato alle 22 ma è stato aperto poco prima delle 17 dalle band The Treatment, Walking Papers, Extreme e Alter Bridge.



Una curiosità: appena sbarcati a Milano Steve Tyler e Joe Perry sono corsi alla sfilata di Giorgio Armani nell'ambito della settimana Milano Moda Uomo. Poi di sera il frontman Tyler si è recato al cocktail di Stella McCartney. Infine Perry e Tyler di nuovo insieme in prima fila ma al defile di Roberto Cavalli. Insomma il look per i "dinosauri" del rock è importante quanto la musica. E gli abiti di Steven sfoggiati sul palco dell'Arena Fiera Rho ne sono una testimonianza.