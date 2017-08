“See you again” è il video più visto di sempre, battuto "Gangnam Style" di Psy

I numeri sono da record: 2.895.763.875 (alle 20.15 dell'11 luglio 2017) per il video musicale "See you again" di Wiz Khalifa e Charlie Puth , contro i 2.894.426.475 della clip del cantante sudcoreano, Psy "Gangnam Style" in vetta alla classifica da ben 5 anni. Sono le cifre da capogiro delle visualizzazioni su YouTube, che hanno portato la ballata composta per il film "Fast & Furious 7", dedicata all'attore Paul Walker , morto in un incidente automobilistico prima del termine delle riprese, a guadagnarsi la corona di video più visto di sempre.

Dal 2012 il titolo era saldamente nelle mani di Psy e YouTube aveva persino dovuto modificare il sistema di conteggio delle visualizzazioni "stravolto" dai numeri da record del video del cantante sudcoreano. Da qualche giorno però la svolta con gli straordinari risultati in termini di visite online del brano del 2015 legato al film "Fast and Furious 7", che inizia con Charlie Puth in cima ad una collina mentre suona il pianoforte e Wiz Khalifa, che cammina per raggiungerlo. In mezzo spezzoni estratti dal film e la toccante scena finale a simboleggiare la morte di Paul Walker, con lui al volante di un'auto che sparisce nel tramonto e in cielo la scritta "For Paul".



Nel 2015 "See you again" è stato candidato ai Grammy e agli Oscar ed è risultato il brano più ascoltato al mondo. Adesso ad insediare il primato appena conquistato potrebbe arrivare Mr. Luis Fonsi, che con "Despacito" ha già raggiunto i 2,5 miliardi di visite in sei mesi.