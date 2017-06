"Jumanji: Benvenuti nella Giungla", ecco il primo trailer del sequel con Dwayne Johnson

A curare la regia di "Jumanji 2" il regista Jake Kasdan, che guiderà un cast capitanato da Dwayne "The Rock" Johnson, Jack Black, Karen Gillan, Nick Jonas e Kevin Hart. La storia non si discosta totalmente da quella del film cult originale tratto dall’omonimo albo illustrato per bambini scritto da Chris Van Allsburg nel 1981, ne eredita il principio base "attualizzandolo" e ci catapulta direttamente nella giungla.



Quattro ragazzi trovano un vecchio videogioco, che si chiama proprio "Jumanji" e, non appena cominciano a giocare, vengono letteralmente scaraventati in una giungla che rappresenta l'ambiente del gioco stesso. Ognuno di loro si trasforma nel personaggio avatar scelto nella console. Spencer diventa un coraggioso avventuriero (Dwayne Johnson); Fidge diventa Einstein (Kevin Hart); Bethany, la ragazza più popolare della scuola, diventa un professore maschio di mezza età (Jack Black); e la timida Marta diventa un guerriera cattivissima (Karen Gillan). Il gioco diventa subito una lotta per la sopravvivenza e per poter tornare nel mondo reale e non restare intrappolati per sempre nel gioco, i 4 ragazzi dovranno affrontare la più difficile e pericolosa avventura della loro vita...