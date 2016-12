Jumanji, primo scatto dal set, nella giungla un cast stellare

"The chemistry & energy of our cast & crew was beyond amazing!!!! This movie is going to be dope as hell....Can't wait to get back to work tomorrow". continua l'attore, "L'alchimia e l'energia del cast e della crew erano straordinarie. Non vedo l'ora di tornare sul set domani". Il film, che arriverà nei cinema il 28 luglio 2017, vanta la regia di Jake Kasdan, il regista di Bad Teacher: una cattiva maestra e Sex Tape - Finiti in rete e sarà il sequel di quello originale, la cui fonte di ispirazione era il libro per bambini di Chris Van Allsburg in cui un magico gioco da tavolo prende vita "liberando" creature della giungla che invadano una placida cittadina americana. La sceneggiatura è firmata da Scott Rosenberg.