"Guardiani della galassia Vol. 2", un video musicale tutto da ridere con David Hasselhoff

Per l'uscita in digital download e home video di "Guardiani della Galassia Vol. 2", il regista James Gunn ha condiviso il video musicale di "Guardians Inferno", il brano musicale presente alla fine del film. L’esilarante video è stato realizzato in stile disco music anni ottanta e tra i numerosi cammeo dei protagonisti della pellicola troviamo un irresistibile David Hasselhoff.