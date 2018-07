"Bohemian Rhapsody", Rami Malek nei panni di Freddie Mercury nel primo trailer

Attraverso le canzoni più significative dei Queen, da "We Are the Champion" a "We Will Rock You", il film ricostruisce la storia del gruppo, dal primo incontro tra Mercury e Roger Taylor e Brian May fino al successo planetario. Gli eventi salienti della vita del cantante scorrono fino al 1985, anno della sua malattia che lo porterà inevitabilmente alla morte. Non prima di aver offerto una trionfale esibizione al concerto del Live Aid.



Oltre a Rami Malek nel cast ci sono anche Gwilym Lee (Brian May), Ben Hardy (Roger Taylor) e Joe Mazzello (John Deacon). La voce che ascolteremo nel film sarà un mix tra la voce originale del vero Mercury, quella di Malek e quella del cantante canadese Marc Martel.